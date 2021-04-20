Киев, , 17:18 — REGNUM Нацбанк Украины перечислит в госбюджет в 2021 году 24,43 млрд грн (чуть меньше $1 млрд) прибыли по итогам прошлого года, сообщила 20 апреля пресс-служба регулятора.

Согласно источнику, ранее сегодня совет НБУ утвердил консолидированную финансовую отчетность национального банка за 2020 год, которая была подтверждена независимой аудиторской фирмой. По итогам 2020 года прибыль к распределению Национального банка составляет 40,7 млрд грн. Согласно законодательству, частично прибыли будет направляться в государственный бюджет Украины, остальное — в общие резервы нацбанка.

Согласно принятому решению, в 2021 году Нацбанк перечислит в государственный бюджет 24,43 млрд грн своей прибыли. Это на 2 млрд грн больше, чем регулятор ожидал, когда предоставлял в прошлом году прогнозную сумму для заложения в нынешний бюджет, и на на 8,6 млрд гривен меньше, чем это установлено законом о госбюджете-2021 (там по данной статье заложено 33 млрд грн).

Пресс-служба нацбанка не комментирует, почему прибыль было решено поделить именно в такой пропорции.

ИА REGNUM напоминает, что дискуссии по этой теме продолжаются с осени 2020 года. Тогда в НБУ были удивленыувеличением суммы, которую должны перечислить в бюджет-2021 и заявляли, что именно прогноз регулятора «максимально приближен к реальности».