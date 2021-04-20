Рига, , 17:18 — REGNUM Латвия направит Еврокомиссии запрос на выделение ей 1,82 млрд евро из еврофонда «Механизм восстановления и устойчивости Евросоюза». Об этом сообщила пресс-служба правительства Латвии со ссылкой на итоги заседания кабинета министров.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш заявил, что Латвия надеется при помощи евроденег реализовать планы по устойчивому развитию страны в условиях эпидемии коронавируса COVID-19. Запрос включает в себе подробный план восстановления и устойчивости национальной экономики.

Запрос должен быть отправлен в Брюссель до 30 апреля, процесс согласования займет два месяца, его утверждение состоится на заседании Совета Европейского союза в июле-августе нынешнего года.

Это уже повторный подобный запрос. Прежний был несколько меньшим по размеру (1,65 млрд евро) и не включал в себя некоторые положения, из-за которых он и был возвращен на доработку.