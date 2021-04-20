Таллин, , 17:15 — REGNUM Мэр Таллина Михаил Кылварт поддержал проведение традиционной благотворительной акции по поддержке ветеранов «Я помню. Я горжусь», приуроченной к Дню Победы 9 мая. Об этом он заявил в эфире Первого Балтийского канала.

«Я уверен, что для людей, проживающих вне пределов исторической родины, очень важно сохранять стержневые опоры, которые связывают их и с историей, и культурой, и с осознанием внутренней идентичности», — так обозначил он важность инициативы по поддержке ветеранов. По его словам, память о Великой Отечественной войне составляет основу такого осознания.

По его мнению, 9 мая — традиционный день памяти тех, кто завоевал победу ценой своей жизни, и день проявления уважения к тем, кто вернулся с войны и строил мирную жизнь. Кылварт в 2017 году выступил инициатором благотворительной акции.

Благодаря акции оказывается адресная помощь ветеранам, большинство из которых — глубоко пожилые люди с серьезными болезнями и осложнениями здоровья. В 2019 году в ходе акции было собрано порядка 85 000 евро. Они направлены, в основном, на поддержку и оплату содержания около полусотни ветеранов в попечительских домах.

В 2020 году решено часть собранных средств направить на подарки ветеранам.