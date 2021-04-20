Прага, , 17:13 — REGNUM По итогам 2020 года в Чехии значительно снизилось потребление пива, 20 апреля агентство Associated Press со ссылкой на чешский профсоюз пивоваров.

По этим данным, годовое количество выпитого пива на одного жителя страны за 2020 год уменьшилось со 142 до 135 литров, что явилось самым низким показателем с 1960-х годов.

По словам главы профсоюза пивоваров Франтишека Самала, порядка 500 пивных закрылись в прошлом году, еще сотни под угрозой разорения в этом году.

«Я не помню времени, когда бы пивные и рестораны переживали подобный кризис», — сказал Самал.

Кроме того, в Чехии в 2020 году производство пива сократилось почти на 7%, а также уменьшился экспорт пенного напитка.

По мнению пивоваров, такой удар Чехия получила от пандемии коронавируса, так как бары, рестораны и пивные были закрыты несколько месяцев.

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