Санкт-Петербург, , 17:13 — REGNUM В Кировском районе Санкт-Петербурге работник получил травмы на предприятии в ходе испытаний, во время которых произошла вспышка горючего. Об этом 20 апреля сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

ЧП произошло днем 20 апреля в цеху № 342 Кировского завода. При проведении испытаний бака произошла вспышка горючих паров без дальнейшего горения.

«Пострадал один сотрудник завода, — рассказал ИА REGNUM источник знакомый с ситуацией. — Потерпевший в состоянии средней степени тяжести доставлен в больницу».