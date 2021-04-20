Екатеринбург, , 17:25 — REGNUM Свердловская область получат вакцину «Ковивак» от коронавируса летом 2021 года. Об этом заявил вице-губернатор региона Павел Креков.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: третья волна у границ РФ, расслабляться рано»

Вакцина, созданная центром имени Чумакова, прибудет на Средний Урал в июне, сказал чиновник.

Продолжается поставки вакцины «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». В ближайшие дни регион получит до 56 тыс. доз «Спутника V» и 4,5 тыс. «ЭпиВакКороны».

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе подтверждено более 85 тыс. случаев заражения коронавирусом.

Читайте ранее в этом сюжете: На Среднем Урале выявили уже более 85 тыс. случаев заражения коронавирусом