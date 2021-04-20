Рязань, 20 апреля 2021, 17:22 — REGNUM Обеспечить нормальную работу системы электронной записи к врачу поручил 20 апреля губернатор Рязанской области Николай Любимов, сообщает пресс-служба правительства региона. Оперативное взаимодействие должны обеспечить областные минздрав и минцифры.
Глава региона на заседании правительства поднял вопрос о некорректной работе электронного сервиса «Запись к врачу» на портале Госуслуги. Николай Любимов отметил, что получает множество жалоб от жителей.
Николай Любимов поручил подключиться к работе и Центр управления регионом, чтобы оперативно реагировать на жалобы рязанцев.