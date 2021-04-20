Рязань, , 17:22 — REGNUM Обеспечить нормальную работу системы электронной записи к врачу поручил 20 апреля губернатор Рязанской области Николай Любимов, сообщает пресс-служба правительства региона. Оперативное взаимодействие должны обеспечить областные минздрав и минцифры.

Глава региона на заседании правительства поднял вопрос о некорректной работе электронного сервиса «Запись к врачу» на портале Госуслуги. Николай Любимов отметил, что получает множество жалоб от жителей.

«Люди испытывают большие трудности, чтобы попасть к специалисту. Талонов, свободных слотов практически никогда не бывает. Все окошки в графике врачей неактивны, запись невозможна. Рязанцы, и я тоже, хотим понять, почему так происходит. Прошу минздрав региона совместно с минцифры проработать этот вопрос, разобраться в причинах и обеспечить нормальную работу электронной записи к врачу, наладить уже, наконец, эту систему», — сказал губернатор.

Николай Любимов поручил подключиться к работе и Центр управления регионом, чтобы оперативно реагировать на жалобы рязанцев.