Москва, , 17:10 — REGNUM Московский бизнес обеспокоен ухудшением ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в столице, сообщил 20 апреля вице-мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: третья волна у границ РФ, расслабляться рано»

По словам мэра, к нему обратилась Московская торгово-промышленная палата.

«Бизнес серьезно обеспокоен ухудшением ситуации с заболеваемостью коронавирусом», — написал Собянин.

Он рассказал, что ТПП предлагает запустить программу стимулирования вакцинации пожилых людей, для которых коронавирус наиболее опасен, чтобы избежать сценариев новых ограничений.

Мэр признал, что ситуация с коронавирусом в Москве последние две-три недели начала ухудшаться, поэтому предложения бизнеса заслуживают внимания.