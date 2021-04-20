Москва, 20 апреля 2021, 17:10 — REGNUM Московский бизнес обеспокоен ухудшением ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в столице, сообщил 20 апреля вице-мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.
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По словам мэра, к нему обратилась Московская торгово-промышленная палата.
«Бизнес серьезно обеспокоен ухудшением ситуации с заболеваемостью коронавирусом», — написал Собянин.
Он рассказал, что ТПП предлагает запустить программу стимулирования вакцинации пожилых людей, для которых коронавирус наиболее опасен, чтобы избежать сценариев новых ограничений.
Мэр признал, что ситуация с коронавирусом в Москве последние две-три недели начала ухудшаться, поэтому предложения бизнеса заслуживают внимания.