Киев, , 17:08 — REGNUM Если Россия возьмет на себя обязательство соблюдать перемирие, это будет одним из первых знаков деэскалации в Донбассе, заявил на брифинге 20 апреля глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

Кулеба заявил, что совместное заявление контактной группы о приверженности к перемирию будет знаком того, что Россия как минимум готова к переговорам.

«Это не будет полной деэскалацией ситуации в Донбассе, но хотя бы лучом надежды… знаком того, что Россия как минимум готова разговаривать, а не только наращивать свою военную силу возле границ», — отметил глава украинской дипломатии.

ИА REGNUM напоминает, что ранее секретарь Совета безопасности РоссииНиколай Патрушев заявил, что украинские власти в настоящий момент пытаются при помощи фактора Донбасса отвлечь внимание своих граждан от неблагополучия внутри Украины, чтобы не отвечать за него. Кроме того, министр иностранных дел РоссииСергей Лавровв телефонном разговоре с председателем ОБСЕ Анн Линдевыразил обеспокоенностьэскалацией конфликта в Донбассе, вызванной переброской Киевом вооружений к линии соприкосновения, а также ставшими регулярными обстрелами пригородов Донецка и Луганска.