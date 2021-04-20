Калуга, , 17:38 — REGNUM В Калуге 20 апреля в новом здании Государственного музея истории космонавтики им. К.Э. Циолковского дан старт циклу выездных презентационных и экспертно-методических мероприятий «Музейные маршруты России», который направлен на развитие и продвижение музеев в Центральном федеральном округе. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

В Калуге дан старт циклу мероприятий «Музейные маршруты России» Admoblkaluga.ru

Основной темой двухдневной работы стал «Событийный туризм как средство продвижения музеев». Модератором форума выступила статс-секретарь — заместитель министра культуры России Алла Манилова. Участие в мероприятии принимают губернатор Владислав Шапша, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе и вице-президент Российского Союза туриндустрии Ольга Санаева. Открывая проектно-аналитическую сессию и говоря о проекте «Музейные маршруты России», Алла Манилова отметила: «Проект рожден жизнью. Еще до пандемии стало ясно, что направление работы, связанное с продвижением и популяризацией музеев, существенно отстает от других направлений музейной деятельности. Никто никогда не занимался серьезно музейным менеджментом, не готовил специалистов по музейному маркетингу».

Калужский губернатор Владислав Шапша рассказал о том, что важной составляющей в привлечении большего числа туристов и активации точки притяжения местных жителей — станет комплексный подход к развитию территории. Это и уникальное будущее озеленение калужского склона — «Млечный путь», и благоустройство набережной Яченского водохранилища, находящиеся в активной фазе работ. В непосредственной близости с музеем истории космонавтики расположен Инновационный культурный центр. Все вместе это станет рекреационным узлом, ядром которого будет музей истории космонавтики.

В течение 2021 года цикл мероприятий «Музейные маршруты России» пройдет в городах пяти федеральных округов: Санкт-Петербурге, Пскове, Калуге, Туле, Смоленске, Севастополе, Саратове, Саранске, Красноярске, а также в Республике Карелия. Ключевая задача мероприятий — популяризация уникального культурно-исторического наследия среди граждан РФ, вовлечение в культурный оборот большего числа исторически значимых объектов показа, систематизация и развитие музейного туризма, увеличение количества посетителей музеев, географически и тематически входящих в культурно-познавательные проекты.

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