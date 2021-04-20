Москва, , 17:07 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский рекомендует направить корабли в международные воды вокруг британских островов в ответ решение Великобритании направить корабли в Черное море, передает корреспондент ИА REGNUM 20 апреля.

«Надо дать команду командующему Балтийским военным флотом направить корабли в международные воды вокруг Британских островов. Вот везде вокруг островов поставить весь флот — пусть они почувствуют, что это такое, когда чужие военные корабли стоят рядом с территорией вашей страны», — предложил Жириновский.

18 апреля стало известно, что два корабля ВМС Великобритании в мае отправятся в Черное море — эскадренный миноносец, вооруженный зенитными ракетами, и противолодочный фрегат. Корабли отделятся от авианосной ударной группы королевского ВМС в Средиземном море и направятся в Черное море через пролив Босфор.

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Таким образом власти Великобритании намерены выразить поддержку Киеву и союзникам по НАТО на фоне напряженности на российско-украинской границе.

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