Липецк, , 17:05 — REGNUM Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов 19 апреля встретился с руководителем Росмолодёжи Александром Бугаевым. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, стороны обсудили специфику работы с молодёжью и планы по проведению на территории региона образовательных форумов.

Александр Бугаев отметил необходимость расширения возможностей для работающей молодёжи Липецкой области, где высока доля промышленных предприятий. Также стороны обсудили особенности предстоящего форума «Территория смыслов». Форум — крупнейшая образовательная площадка России, которая ежегодно собирает молодых профессионалов со всей страны из самых разных отраслей деятельности.

Региональный этап «Территория смыслов Липецк» пройдёт в Задонском районе с 7 по 12 июня. Участникам предстоит развить и закрепить управленческие навыки, научиться работать в команде, создать проектные решения по формированию мест притяжения молодёжи. Регистрация начнётся в ближайшие дни и продлится до 31 мая 2021 года. В рамках Форума предусмотрен грантовый конкурс на поддержку молодёжных инициатив. Также в регионе планируется провести тематические выходные в рамках форума #PROлето, будут организованы поэтические вечера, арт-вечеринки, мастер-классы

«Молодые люди Липецкой области очень разные. Важно учитывать их интересы и давать возможности для развития и самореализации. Мы открыты для самых смелых идей и проектов, стараемся доводить необходимую информацию до целевой аудитории и грамотно выстраивать процесс взаимодействия. Только в этом случае можно получить хороший результат», — отметил глава Липецкой области Игорь Артамонов

Эксперты также обсудили возможность проведения Арт-резиденции «Таврида» в Липецкой области. Переговоры по этому вопросу будут продолжены.