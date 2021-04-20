Москва, , 17:12 — REGNUM Усталость среди учащихся российских школ увеличивается к старшим классам. Об этом 20 апреля заявила научный сотрудник лаборатории образовательного права института образования НИУ ВШЭ Надежда Княгинина на круглом столе в Государственной думе РФ, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Видно, как усталость накапливается к старшим классам. Мы спрашивали у педагогов и родителей, как часто дети жалуются на усталость. Большинство детей жалуются в основном перед промежуточными каникулами. Педагоги говорили, что дети жалуются в классе один или два раза в месяц», — отметила эксперт.

Что касается детей, то в числе одной из основных причин усталости они называли недосып, а также в целом занятия в школе.

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