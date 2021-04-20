Мехико, , 17:41 — REGNUM Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор получит инъекцию вакцины от коронавируса в прямом эфире, чтобы доказать гражданам страны безопасность вакцинации. Об этом 20 апреля сообщает CNN.

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Секретариат президента уже готовится и координирует с министерством здравоохранения процедуру вакцинации. Процесс введения вакцины против коронавируса будет транслироваться в прямом эфире.

«Я получу вакцину у вас на глазах, потому что хочу обратиться к пожилым гражданам, которые боятся прививаться от коронавируса. Я хочу продемонстрировать, что нет абсолютно никаких рисков. Нет опасности», — сообщил президент.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе состоявшейся 5 февраля пресс-конференции заместитель министра здравоохранения Мексики Уго Лопес-Гатель заявил, что его страна находится на завершающем этапе переговоров, темой которых является приобретение мексиканским правительством вакцины от COVID-19 у российских властей.