Челябинск, , 16:58 — REGNUM В Челябинске ученики школы №42 временно учатся дистанционно. Об этом пишут СМИ.

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Причиной стал коронавирус, выявленный у одного из педагогов. В образовательном учреждении журналистам пояснили, что он не контактировал с учениками. Педагоги, которые общались с ним, отправлены на больничный.

Учащихся перевели на дистант по предписанию Роспотребнадзора. Однако уже 22 апреля в школе смогут возобновить очное обучение.