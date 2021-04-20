Москва, , 17:02 — REGNUM Российские школьники массово жалуются на усталость от учебы. Об этом 20 апреля заявила научный сотрудник лаборатории образовательного права института образования НИУ ВШЭ Надежда Княгинина на круглом столе в Государственной думе РФ, передает корреспондент ИА REGNUM.

По мнению эксперта, в обществе и информационном пространстве присутствует негативный фон относительно ситуации с нагрузкой на школьников. Например, в общественных дискуссиях и СМИ постоянно фигурирует мнение, что дети перегружены и устают от учебы, не могут выйти погулять.

«Поэтому родилась идея — провести исследование нагрузки школьников. Мы опросили в сентябре 2020 года, когда дети учились в более-менее привычном режиме, школьников, родителей и педагогов. Мы разговаривали с ними про нагрузку в широком смысле. Наша задача была понять, перегружены ли наши школьники. Мы напрямую спросили школьников об их усталости и в начале, и в конце, и в середине дня. Сначала мы немного испугались. Школьники во всех промежутках времени отвечали, что они устают. В среднем не менее 72% респондентов нам говорили, что они устают и ни отмечали, что усталость у них накапливается в течение года», — сказала участник круглого стола.

Читайте ранее в этом сюжете: На Кубани в школе обвалился потолок, трое детей пострадали