Вашингтон, , 17:43 — REGNUM Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с главой МИД Индии Субраманиямом Джайшанкаром, в ходе которого обсуждались Афганистан, Мьянма и проблемы пандемии коронавируса. Об этом сообщается на сайте Госдепартамента США.

Во время беседы Блинкен отметил важность американо-индийских дипломатических отношений и сотрудничества в сфере региональной безопасности. Секретарь Блинкен и глава МИД Индии договорись о тесном и продолжительном сотрудничестве на благо граждан Афганистана. Они также подтвердили свою приверженность демократическим ценностям и выразили поддержку восстановления демократии в Мьянме.

Помимо этого был затронут вопрос противостояния пандемии коронавируса, сотрудничества в сфере изменения климата и другие глобальные проблема.

Напомним, в феврале президент США Джо Байден подписал указ о введении санкций против военных Мьянмы, участвовавших в государственном перевороте 1 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 февраля по 8 марта не менее 67 человек стали жертвами разгона акций протеста в Мьянме.