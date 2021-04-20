Ростов-на-Дону, , 16:51 — REGNUM Сейчас очень непростая и внутренняя, и внешняя ситуация, поэтому вполне закономерно бизнес хочет слышать и быть уверенным, что развитие экономики будет идти исключительно по рыночным законам, заявил 20 апреля Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ростовской области Олег Дереза.

«Бизнес-сообщество заинтересовано и ждет от государства дальнейшей поддержки, приоритетом для которой станет инновационный сектор. Ведь России нужен вектор развития не только в сфере добычи и переработки полезных ископаемых, но производства станков, строительства ракет, наращивания технологической мощи», — прокомментировал он ожидания бизнеса в преддверии послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию.

«Любой предприниматель одержим желанием работать, ответственностью за свое предприятие, созданные рабочие места и людей. Поэтому тема устранения административных барьеров и избыточных требований остается актуальной, и бизнес рассчитывает услышать от главы государства не только о том, что сделано, но и что будет еще предпринято в этом направлении», — подчеркнул Дереза.

Он добавил также, что, начиная от малых предприятий до крупных компаний и холдингов, всех интересует, что будет предпринято для развития Российской Федерации в глобальном смысле.