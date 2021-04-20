Ханты-Мансийск, , 16:51 — REGNUM В Югре ждут поступления 63 тысяч доз вакцины «Спутник V». Новая партия должна ликвидировать очередь на прививку от коронавируса, сообщил на оперативном штабе директор департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский.

Наталья Комарова Gov.admhmao.ru

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На сегодня в ожидании вакцинации находятся 48 тысяч жителей Югры. Остатки партии будут предложены людям, страдающим хроническими заболеваниями, и пенсионерам старше 65 лет.

Глава региона Наталья Комарова на заседании штаба выразила недовольство тем, что поступающая в ХМАО вакцина реализуется не сразу, а спустя три дня. как это было с последней партией.

«Сутками не спать, не есть. Поступила вакцина — сразу доставить до граждан. Я требую это сделать», — обратилась к медикам губернатор Югры.