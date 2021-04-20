Москва, , 16:48 — REGNUM Минобороны России завершило на арктическом острове Земля Александры (Архангельская область) строительство первой взлетно-посадочной полосы (ВПП), подходящей под все типы самолетов, сообщил 20 апреля на заседании коллегии министр обороны РФ Сергей Шойгу.

По его словам, строительство ВПП длиной 3,5 км завершилось в 2020 году. Она способна принимать в том числе и самолеты стратегической авиации.

Отмечено, что ранее взлетные полосы такого размера в российской Арктике не строились.

Кроме того, Шойгу рассказал о завершающей стадии строительства аэродрома Темп на архипелаге Новосибирские острова и постройке военного городка в якутском поселке Тикси для Третьей дивизии ПВО.

«Важно сказать, что на Северном флоте постоянно отрабатывается применение истребительной авиации с аэродромов арктических архипелагов. Продолжается развитие военной инфраструктуры на арктических островах и побережье Северного Ледовитого океана», — отметил Сергей Шойгу.

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