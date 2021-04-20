Санкт-Петербург, , 16:44 — REGNUM В Санкт-Петербурге значительная часть экономически активного населения в настоящее время занята в сфере малого и среднего бизнеса, сообщил 20 апреля губернатор Александр Беглов на заседании городского правительства.

В абсолютных цифрах это составляет порядка 1 млн 350 тыс. человек. «Это 45% от общей численности работающих горожан», — уточнил Беглов. В России в среднем эта цифра не превышает 29%.

Однако за время пандемии количество субъектов малого и среднего бизнеса в Петербурге снизилось почти на 5%. При этом больше всего снижение коснулось численности юридических лиц. Однако в настоящее время предпринимательская активность восстанавливается.

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, губернатор Петербурга отметил, что в 2020 году первоочередной задачей для городских властей было сохранение занятости в этой сфере.

«Для смягчения перехода с уплаты единого налога на вменённый доход, действие которого отменено с начала 2021 года, расширен перечень видов деятельности для патентной системы налогообложения, дополнительной мерой поддержки стал мораторий на применение кадастровой оценки 2020 года», — сказал Беглов.

«Было принято решение применять меры поддержки для бизнеса не только по основным видам деятельности, но и по дополнительным. Это позволило увеличить число получивших поддержку. Принятые меры позволили снизить уровень безработицы, сохранить инвестиционную привлекательность, поддержать пострадавшие организации, увеличить количество занятых. По итогам 2020 года объем закупок у субъектов МСБ составил более 158 млрд рублей. Это более 40% от общего объема закупок. Количество заключенных контрактов — почти 110 тысяч, это более 68% от общего количества контрактов», — рассказал губернатор Петербурга.

Беглов подчеркнул, что малый и средний бизнес Петербурга продолжат поддерживать, в том числе с помощью программы «Городской акселератор», чтобы помочь малому и среднему бизнесу восстановиться после пандемии и адаптироваться к новой реальности, снизить издержки и увеличить доходы.