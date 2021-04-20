Перемышль, Калужская область, 20 апреля, 2021, 16:48 — ИА Регнум. В Калужской области вынесен приговор 35-летнему жителю Перемышля, которого суд признал виновным в совершении убийства, сообщили 20 апреля корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Kaluga.sledcom.ru

По версии следствия, 16 января подсудимый находился на территории пилорамы с 38-летним мужчиной. Злоумышленник посчитал, что его приятель попытался украсть у него из кармана мобильный телефон, из-за чего сильно избил его. Наутро хозяин пилорамы обнаружил тело избитого мужчины без признаков жизни. Судебно-медицинская экспертиза показала, что погибший скончался от закрытой черепно-мозговой травмы, на теле выявлены и иные повреждения, в том числе переломы. Подсудимый после совершения преступления уехал в Калугу, где поменял всю одежду и выстирал ту, в которой он совершал преступление. Затем он вернулся в Перемышль, где и был задержан.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.