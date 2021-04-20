Москва, , 16:43 — REGNUM Российский тяжеловес Федор Емельяненко был исключен из рейтинга промоушена Bellator.

За свою спортивную карьеру 44-летний боец становился чемпионом в организациях Pride и WAMMA. С середины 2017 года выступал под эгидой Bellator. В смешанных единоборствах Емельяненко провел 45 боев, из которых 39 завершились победой россиянина (15 — нокаутом).

В недавнем рейтинге тяжеловесов гражданин РФ находился на пятой строчке рейтинга. Однако в обновленной версии рейтинга Емельяненко отсутствует в первой десятке.