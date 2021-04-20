Екатеринбург, , 16:50 — REGNUM Ограничивать посещение храмов в Пасху в Свердловской области не собираются, заявил вице-губернатор региона Павел Креков на брифинге.

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По словам Крекова, хотя коронавирусные ограничения коснутся 1 и 9 мая, но пасхальные празднества не будут ими затронуты.

«Каждый человек решает сам, мы навязывать какое-то мнение не будем», — сказал Креков.

Отметим, в 2020 году празднование Пасхи попадало под существенные ограничения в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в области отменили проведение первомайской демонстрации и шествие «Бессмертного полка».

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