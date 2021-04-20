Ярославль, 20 апреля, 2021, 16:40 — ИА Регнум. В Ярославле фирма из Люберец не смогла представить проект двухэтажного корпуса перинатального центра. Об этом на заседании комитета по здравоохранению Ярославской облдумы рассказала заместитель директора департамента здравоохранения Ярославской области Наталья Евсеевич.

Yarregion.ru Перинатальный центр в Ярославле

Строительство нового двухэтажного корпуса было заморожено ещё в 2011 году. В 2020 году губернатор пообещал достроить здание и сделать там реабилитационный центр для детей от рождения до трёх лет с патологиями нервной системы и двигательного аппарата.

На проектирование было заложено 25 миллионов рублей. Победителем аукциона победителем стала «Гильдия современных проектов» из города Люберцы. Кампания была готова сделать проект и провести его экспертизу за 21 миллион рублей.

«Государственный контракт на выполнение проектных работ с ООО «Гильдия современных проектов» заключен 18 декабря 2020 года, по обоюдному согласию 21 декабря был расторгнут. В соответствии с имеющейся у государственного заказчика информацией об организации-победителе, установлено, что численность сотрудников составляет 2 человека, уставной капитал — 10 тысяч рублей» — рассказала 20 апреля на заседании комитета Ярославской областной думы по здравоохранению заместитель директора департамента здравоохранения Ярославской области Наталья Евсеевич.

Сейчас правительство вновь определяет подрядчика для проектирования. Срок выполнения работ декабрь 2021 года. Когда начнётся само строительство, неизвестно. Понятно лишь то, что начнутся эти работы не раньше 2022 года.