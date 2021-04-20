В Ярославле вновь откладывается достройка корпуса перинатального центра
Ярославль, 20 апреля, 2021, 16:40 — ИА Регнум. В Ярославле фирма из Люберец не смогла представить проект двухэтажного корпуса перинатального центра. Об этом на заседании комитета по здравоохранению Ярославской облдумы рассказала заместитель директора департамента здравоохранения Ярославской области Наталья Евсеевич.
Строительство нового двухэтажного корпуса было заморожено ещё в 2011 году. В 2020 году губернатор пообещал достроить здание и сделать там реабилитационный центр для детей от рождения до трёх лет с патологиями нервной системы и двигательного аппарата.
На проектирование было заложено 25 миллионов рублей. Победителем аукциона победителем стала «Гильдия современных проектов» из города Люберцы. Кампания была готова сделать проект и провести его экспертизу за 21 миллион рублей.
Сейчас правительство вновь определяет подрядчика для проектирования. Срок выполнения работ декабрь 2021 года. Когда начнётся само строительство, неизвестно. Понятно лишь то, что начнутся эти работы не раньше 2022 года.