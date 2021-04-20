Москва, , 16:39 — REGNUM В России закончился ажиотажный спрос на недвижимость, рынок успокаивается, и параллельно с этим изменяется поведение потребителей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 апреля заявила заместитель директора Института налогового менеджмента и экономики недвижимости НИУ ВШЭ Татьяна Школьная. По ее словам, потребитель начинает выбирать жилье более тщательно, а его требования к соотношению цена-качество растут.

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«Мы ожидаем, что темпы роста цен в среднем по стране сравняются с темпами инфляции. А в тех агломерациях, где цены были наиболее «перегреты» в прошлом году, возможно снижение», — сказала Школьная.

В свою очередь, координатор экспертно-аналитического центра Института налогового менеджмента и экономики недвижимости НИУ ВШЭ Алексей Поплавский, отвечая на вопрос корреспондента ИА REGNUM, возможно ли, что в РФ вырастут темпы подорожания жилья, сказал, что вероятность подобного роста стремится к нулю.

«Основным инструментом улучшения жилищных условий в нашей стране уже давно стала ипотека. В 2020 году рост объемов ипотеки по отношению к 2019-му составил 51%. На фоне фактического отсутствия роста реально располагаемых доходов населения это означает, что 2020 год «перетянул» часть спроса из будущих лет. Средний срок ипотечного кредита превысил 19 лет. Это уже предельные показатели для текущего состояния экономики и доходов домохозяйств», — сказал Поплавский.

Также он отметил, что программа льгот по ипотеке, вероятнее всего, будет скорректирована, что, в свою очередь, повлияет на выравнивание баланса спроса и предложения и, как следствие, на уровень цен.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в 2021 году рост цен на жилье в России едва ли остановится.

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