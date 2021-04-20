Прага, , 16:38 — REGNUM Обращение к странам-союзникам из ЕС и НАТО направил чешский вице-премьер Ян Гамачек, прося, чтобы из этих стран были высланы российские дипломаты — «в знак солидарности» с Прагой, сообщает 20 апреля Agence France Press.

Отметим, что Гамачек, возглавляющий в Чехии сразу два министерства — МВД и МИД (он исполняет обязанности главы ведомства), ранее, 19 апреля, заявил, что собирается вызвать в чешское внешнеполитическое ведомство российского посла Александра Змеевского.

Читайте также: Глава МИД Чехии заявил, что готов вызвать посла России

Ранее, реагируя на обвинения из Праги в адрес российской стороны, якобы причастной ко взрывам на складах боеприпасов в чешском городе Врбетице в 2014 г., российский МИД отметил:

«Гетман Злинского края не знал, что с 2006 года склад боеприпасов не используется армией, а министерство обороны Чехии сдаёт помещение склада частным оружейным компаниям».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на то, что «огромное количество оружия» находилось на складах в Чехии с 2006 по 2014 год, — «восемь лет вообще без какого-либо контроля со стороны чешских властей».

Читайте ранее в этом сюжете: В МИД РФ считают маразмом заявления Чехии о взрыве в Врбетице