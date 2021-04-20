Киев, , 16:37 — REGNUM Министерство иностранных дел Украины несколько раз запрашивало телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, но безуспешно.

Об этом 20 апреля заявил журналистам глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

По его словам, аналогичная судьба постигла запросы украинского президента Зеленского, возжелавшего поговорить с президентом России Владимиром Путиным.

«Мой президент запрашивал телефонный разговор с президентом Путиным недавно, но мы не получили ответа из Москвы. Я запрашивал разговор с министром Лавровым несколько месяцев назад, но он не перезвонил», — сказал Кулеба.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 апреля группа депутатов Рады обратилась к Зеленскому с требованием разорвать дипотношения с Россией и пригласить на территорию Украины войска Британии и США.

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