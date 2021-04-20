Варшава, , 16:30 — REGNUM Глава Польского футбольного союза, а в прошлом известный футболист Збигнев Бонек был переизбран на четырехлетний срок в качестве члена исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом сообщается на странице организации в соцсети Twitter.

«Поздравляем всех, кто был избран или переизбран в исполком УЕФА на четырёхлетний срок. Это Збигнев Бонек (Польша), Александр Дюков (Россия), Дэвид Гилл (Англия), Габриэле Гравина (Италия), Райнер Кох (Германия), Карл-Эрик Нильссон (Швеция), Жюст Спее (Нидерланды), Сервет Ярдымчи (Турция)», — говорится в сообщении.

Збигнев Бонек входит в исполком УЕФА с 2017 года, когда был впервые избран на данную должность. Теперь он, как и остальные члены, перечисленные выше, будет заниматься данный пост до 2025 года.