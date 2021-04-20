Вашингтон, , 16:30 — REGNUM Госсекретарь СШАЭнтони Блинкени глава МИД Монголии Батмунхийн Батцэцэгобсудили стратегию администрации Белого дома в Монголии, сообщается на сайте Госдепартамента США.

Блинкен подтвердил важность американо-монгольских дипломатических отношений и поблагодарил главу МИД Монголии за приверженность к принципам миропорядка, безопасности и процветания, а также за помощь в рамках операции НАТО «Решительная поддержка» в Афганистане.

Помимо этого был затронут вопрос противостояния пандемии коронавируса, в том числе готовности правительства Монголии помогать другим странам с вакцинацией не смотря на собственные трудности.