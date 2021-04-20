Варшава, , 16:28 — REGNUM Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий записался на вакцинацию от COVID-19. Об этом он сам написал на своей странице в соцсети Facebook.

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«Я записался на вакцинацию с помощью онлайн-регистрации с помощью смартфона. Это заняло у меня несколько минут. Точно так же поступила и моя супруга. Предлагаем всем брать пример, кто еще не вакцинировался и не записался на вакцинацию. Известно, что мы будем вакцинированы препаратом AstraZeneca», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 апреля глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик сообщил, что в республике сделано уже более 9 миллионов прививок против COVID-19.