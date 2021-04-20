Москва, , 16:27 — REGNUM Минобороны России планирует подписать масштабный договор на поставку новых учебно-тренировочных самолетов с цифровой системой управления, сообщает 20 апреля газета «Известия» со ссылкой на источники в военном ведомстве.

По информации издания, до 2027 года будет закуплено более 20 учебно-боевых самолетов Як-130.

Отмечается, что новые учебные самолеты позволяют осуществлять подготовку в том числе и летчиков палубной авиации.

Кроме того, Як-130 способны применять оружие, включая современные высокоточные бомбы и ракеты.

Контракт был подписан в 2020 году. Ожидается, что новинка попадет в Морскую авиацию, где будет использована для обучения летчиков-истребителей корабельных авиаполков. При этом не исключается, что часть этих машин пойдет и в ВКС, хотя ранее учебные полки ВКС получили более 110 Як-130.

Напомним, учебно-боевые самолеты Як-130 уже закупили Алжир, Бангладеш, Белоруссия, Вьетнам, Мьянма и Лаос.

Известно, что в 2019 году Вьетнам закупил 12 таких самолетов, заплатив за них свыше $350 млн.

Справка ИА REGNUM: учебно-боевые Як-130 разработаны для замены устаревших и изношенных учебно-тренировочных Л-39 чешского производства, использовавшихся в ВВС СССР. Кабина Як-130 способна имитировать поведение целого ряда различных боевых машин — от истребителей и бомбардировщиков до новейших истребителей пятого поколения Су-57. Кроме того, эти самолеты, при необходимости, могут выполнять боевые задачи в качестве разведчиков и легких штурмовиков, поднимая до трех тонн боевой нагрузки.

Учебно-тренировочный Як-130 спроектирован по по принципу открытой архитектуры и его можно легко модернизировать и адаптировать для использования боеприпасов как российского, так и иностранного производства.

Выпуск этих самолетов налажен на Нижегородском авиационном заводе «Сокол» и на Иркутском авиационном заводе.

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