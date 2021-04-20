Челябинск, , 16:26 — REGNUM В Челябинской области арендатор земельного участка и его сын возместят ущерб от испорченной почвы в размере 217,5 млн рублей. Судебное решение уже вступило в силу, сообщает региональное управление Россельхознадзора.

Площадь участка возле деревни Ключи в Сосновском районе составляла 98 га. На нём арендатор организовал самовольную добычу скального грунта, при этом лицензии на это не имел. В ходе проверки оказалось, что на части участка был снят либо уничтожен плодородный слой почвы, в том числе пригодной ранее для сельскохозяйственных нужд. Арендаторы самовольно переместили, перекрыли и сняли плодородный слой, ухудшив биологические и физические свойства земли и снизив её природно-хозяйственную ценность.

140,7 млн рублей ущерб составил за снятие и перемещение плодородного слоя, а ещё 76,7 млн — за порчу почвы из-за перекрытия плодородного слоя песком. В июле 2019 года Металлургический райсуд Челябинска осудил обоих за незаконное предпринимательство. А в январе 2021-го Сосновский райсуд постановил взыскать с этих граждан сумму ущерба. 13 апреля решение вступило в силу. — апелляционная коллегия Челябинского облсуда оставила его без изменения.