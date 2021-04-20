Орел, , 16:26 — REGNUM Видео с кадрами следственных действий в департаменте здравоохранения Орловской области опубликовано 20 апреля на youtube-канале Следственного комитета России.

Уголовное дело в отношении руководителя департамента здравоохранения Орловской области Ивана Залогина возбуждено по ч.1 ст. 169 УК РФ («Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности») и ч.1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). По версии следствия, руководитель департамента здравоохранения Орловской области незаконно отказал в переоформлении медицинской лицензии организации ООО «Диализный центр Нефрос-Калуга».

«Действия руководителя департамента здравоохранения Орловской области и его подчиненного повлекли существенное нарушение прав и законных интересов указанной организации», — уточнили в СК.

Иван Залогин задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. В отношении него и его подчиненных проводятся следственные действия.

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