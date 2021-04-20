Лондон, , 16:26 — REGNUM Экс-футболист лондонского клуба Райан Мейсон назначен временно исполняющим обязанности главного тренера «Тоттенхэм». Об этом 20 апреля сообщил официальный Twitter-аккаунт клуба. Мейсон выступал за «шпор» в период с 2009 по 2016 год. В 2018 году футболист получил тяжелую травму головы, из-за чего объявил о завершении карьеры профессионального футболиста. Позже Мейсон вошел в тренерский штаб клуба.

19 апреля португальский специалист Жозе Моуриньо был уволен с поста главного тренера «шпор».

На данный момент после тридцати двух сыгранных матчей «Тоттенхэм» с пятьюдесятью набранными очками идет на седьмой позиции в турнирной таблице Английской Премьер-лиги.

18 марта в рамках 1/8 финала Лиги Европы 2020/21 загребское «Динамо» разгромило лондонскую команду со счетом 3:0 благодаря хэт-трику Мислава Оршича. Общий счет противостояния стал 3:2 в пользу хорватского клуба.