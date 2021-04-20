Варшава, , 16:24 — REGNUM Глава Польского футбольного союза, а в прошлом известный футболист Збигнев Бонек в интервью телеканалу TVP Sport раскритиковал создание нового футбольного турнира «Суперлига», который инициировали 12 ведущих европейских клубов.

«Началась просто настоящая мировая футбольная война. Самые богаты клубы мира против Союза европейских футбольных ассоциаций. На мой взгляд, создание Суперлиги будет иметь негативные последствия для футбола. Это будет означать, что лучшие команды мира закроются в своей элитном турнире, куда почти никто не будет иметь шансов попасть. Футбольная элита станет закрытой тусовкой для своих, самых богатых», — заявил Бонек.

Также глава польского футбола отметил, что хозяева ведущих футбольных клубов Европы проживают в США и поэтому пытаются перенести американские спортивные традиции в Европу. «У них весь спорт элитный — НБА в баскетболе, НХЛ в хоккее. Они хотят сделать примерно то же самое в Европе с футболом. Но у нас другие традиции, и эта идея обречена на провал», — резюмировал спортивный чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 апреля несколько топ-клубов из европейских чемпионатов объявили о создании европейской Суперлиги. Речь идет о трех клубах из Испании: «Барселона», «Реал» и «Атлетико»; трех клубов из Италии: «Интер», «Милан» и «Ювентус»; шести клубов из Англии: «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм». УЕФА, ФИФА и ведущие национальные футбольные ассоциации выступили резко против данной инициативы.