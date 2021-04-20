Москва, , 16:23 — REGNUM В России есть власть и единство в защите национальных интересов и об этом должны знать в стране и за рубежом, заявил сегодня, 20 апреля, первый зампред Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин на пленарном заседании ГД.

«Это и есть наша «страшная военная тайна» — решимость, если надо, продемонстрировать силу, хотя бы для того, чтобы ее не применять», — заявил депутат.

По его словам, военная угроза не ушла, а лишь отодвинулась и США, приглашая к диалогу и тут же вводя санкции, лишь пытаются действовать в отношении с Россией по принципу кнута и пряника.

«Все это мы уже видели, все это уже проходили. Расчет на то, что «вечно вчерашние», навальные и другие смогут поднять голову и бросить вызов, превратить выборы в Думу в эпизод гражданской войны», — высказался Затулин.

Он подчеркнул, что этот выбор по-прежнему остается за людьми — хотят ли россияне вернуться в «славные девяностые» или нет.

«Время трусости и предательства не извлечь из нафталина. Свидетельство тому: и принуждение Грузии к миру в 2008-м, и возвращение Севастополя и Крыма в родную гавань в 2014-м. Хотите снова наступить на грабли? Что ж, Бог любит троицу», — заключил депутат.