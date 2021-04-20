Прага, , 16:22 — REGNUM Посла России в Чехии Александра Змеевского намерен вызвать в МИД республики глава ведомства Ян Гамачек, передаёт 20 апреля Чешское ТВ.

Чешский дипломат заявил, что вызовет Змеевского, которому он выскажет «возмущение действиями российской стороны».

Гамачек обратился к послам Чехии в других странах, чтобы они повлияли на руководство этих государств: в отношении России, отмечает глава чешского МИД, должны быть приняты меры и в странах-союзниках Чехии.

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Напомним, Москва ответила на высылку из Чехии 18 российских дипломатов и на объявление в розыск ещё двух граждан России, якобы причастных к ЧП семилетней давности на чешской территории, высылкой 20 дипломатов этой республики из РФ.

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