Бокситогорск, Ленинградская область, , 16:25 — REGNUM В Бокситогорском районе Ленинградской области начальника следственного отдела полиции заподозрили в превышении должностных полномочий. По версии следствия, она потребовала от подчиненного передать ей часть премии, полученной по итогам работы за 2020 год. Об этом 20 апреля сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ленинградской области.

Оперативники установили, что Елена Куклина потребовала от своего подчиненного передать выплаченную ему по итогам работы часть премии в размере 20 тыс. рублей. Как сочли следователи, в результате незаконных действий подозреваемой были существенно нарушены конституционные права и законные интересы потерпевшего. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

«Устанавливаются иные эпизоды преступной деятельности подозреваемой», — отметили в ведомстве.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, факт превышения должностных полномочий выявлен со стороны 38-летней женщины, заместителя начальника ОМВД России по Бокситогорскому району Ленинградской области, являющейся одновременно руководителем районного следственного отдела.

«В случае доказательства вины, подозреваемая будет уволена из органов внутренних дел и понесет наказание в соответствии с нормами действующего законодательства», — заверили в ГУ МВД.