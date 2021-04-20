Москва, , 16:21 — REGNUM Бизнес пора развивать не на словах, а на деле, считает заместитель председателя «Партии роста» Сергей Демин. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, он заявил 20 апреля, говоря об ожиданиях от послания Федеральному собранию президента РФ Владимира Путина.

«Хотелось бы иметь понятную программу по индустриализации российской экономики. В нашей стране уже есть примеры крепких и эффективных промышленных предприятий, которые обеспечивают своей продукцией внутренний и внешний рынки, предоставляют гражданам высокооплачиваемые рабочие места. Вот к чему нужно стремиться!» — отметил эксперт.

«В России живет 146 миллионов человек, и среди тех, кто находится в трудоспособном возрасте почти 57% имеют среднее и высшее профессиональное образование. Это говорит о потенциале, который есть в наших людях, и его помогут раскрыть такого рода проекты. Плюс, не стоит забывать об аграрном секторе. Эта отрасль необходима для бесперебойного снабжения населения продовольствием. Да, сельскому хозяйству последнее время уделяется внимание, но, я считаю, что следует пристальнее присмотреться к ситуации в этой сфере. У предпринимателей-аграриев до сих пор существуют препятствия, тормозящие их стремления в направлении получения высоких урожаев и расширения поголовья», — добавил Демин.

Напомним, что президент обратится с посланием о положении дел в стране и основных направлениях внутренней и внешней политики Федеральному собранию 21 апреля. Владимир Путин ранее провёл совещание с руководством правительства и администрации президента по подготовке послания.