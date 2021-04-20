Москва, , 16:20 — REGNUM В России цены на мясо птицы и свинину выглядят наиболее устойчивыми. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 апреля заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ибрагим Рамазанов. Так он прокомментировал информацию о том, что в РФ могут вырасти цены на мясо, после того как Совет Евразийского экономического союза (ЕАЭС) сократит список развивающихся стран, пользовавшихся льготными пошлинами при поставках в РФ своей продукции.

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«Начиная с 2008 года, когда доля импортируемого мяса в балансе мясных ресурсов достигла 32%, наблюдается устойчивое сокращение доли импорта, — сказал Рамазанов. — К началу 2021 года доля импорта сократилась до 5%. Подобная тенденция свидетельствует о том, что снятие льготных условий поставок из отдельных стран, с которых снимается статус «развивающихся», не приведет к заметному изменению структуры баланса ресурсов и цен. Кроме того, эти страны не заинтересованы в потере российского рынка и, скорее всего, найдут внутренние резервы и продолжат поставки в новых условиях в прежних объемах».

Как полагает Рамазанов, изменения цен, вызванные решениями Совета ЕАЭС, в большей степени могут затрагивать рынок говядины и баранины.

«При этом достаточно устойчивыми будут цены на мясо птицы и свинину, баланс ресурсов которых полностью обеспечивается из внутренних источников», — сказал Рамазанов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ направит 1 млрд рублей предприятиям, работающим в сфере птицеводства.

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