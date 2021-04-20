Бишкек, , 16:20 — REGNUM Для снижения уровня коррупции в органах прокуратуры нужно поднять зарплаты ее сотрудникам. Об этом заявил генеральный прокурор Киргизии Курманкул Зулушев, выступая на заседании профильного парламентского комитета.

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По словам Зулушева, даже у него — главы генеральной прокуратуры зарплата с учетом всех надбавок составляет всего лишь 28 тысяч сомов (25 тысяч рублей). А у его заместителей — около 25 тысяч сомов (22,3 тысячи рублей).

Также он озвучил размер заработной платы других работников надзорного органа: у руководства областных прокуратур — 20 тысяч сомов (17,8 тысячи рублей), руководителей районных прокуратур — 17,5 тысячи сомов (15,6 тысячи рублей) и у рядовых сотрудников — 12,5 тысячи сомов (11,2 тысячи рублей).

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