Обнинск, Калужская область, 20 апреля 2021, 16:31 — REGNUM Прививочная кампания от COVID-19 в Обнинске Калужской области переходит на новый уровень: теперь в городе будет работать девять пунктов вакцинации, организованных Клинической больницей № 8. Об этом 20 апреля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в медицинском учреждении.
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Клиническая больница № 8 запустила 19 апреля работу первого в Обнинске мобильного пункта вакцинации. Аналогичные пункты работали осенью в ходе вакцинальной кампании от гриппа и были востребованы у горожан. Мобильный пункт вакцинации — это специально оборудованная машина скорой медпомощи, внутри которой есть необходимое оборудования для безопасного проведения вакцинации, в том числе морозильная камера для хранения вакцины. В первый день работы в новом пункте привились несколько десятков горожан.
Вакцинальный мобильный пункт будет работать постоянно, ежедневно и без выходных и праздников. Дополнительно будет работать мобильная бригада по организациям — в ближайшее время она начнет курсировать по предприятиям и прививать сотрудников на рабочих местах. Также три прививочных пункта продолжают работать на здравпунктах спецпредприятий. Таким образом, в Обнинске будет действовать девять вакцинальных пунктов.
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