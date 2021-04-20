Москва, , 16:19 — REGNUM В настоящее время РФ пользуется резервами, накопленными в период высоких цен на нефть и газ, но не стоит забывать о конечности этого ресурса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 апреля заявил член московского штаба Общероссийского народного фронта, эксперт тематической площадки ОНФ «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», зампред «Партии Роста», предприниматель Сергей Демин. Так он прокомментировал выводы экспертов международного рейтингового агентства Moody’s, которые считают, что РФ может справиться с негативными последствиями санкций за счет накопленных резервов.

«Да, запасы в стране действительно есть, и сформированы они в первую очередь за счет торговли энергоносителями, — сказал Демин. — Пока цены на нефть и газ держались на достойном уровне, «госкубышка» и сформировалась. В то же время страна активно пользуется этими средствами и, разумеется, нельзя говорить о бесконечности этого ресурса. Все будет зависеть от санкционного давления со стороны Запада, от его направления и степени воздействия на экономику нашей страны. Именно поэтому предсказать уровень финансовой прочности российской экономики на стремительно меняющемся международном фоне очень сложно».

Демин подчеркнул, что финансовые резервы — вещь хорошая, но не бесконечная.

«Мы все еще сильно зависим от импорта, хотя практически всё можем производить на своей территории. В нашем распоряжении энергоресурсы, полезные ископаемые, в том числе редкие, и огромные территории. Я считаю, что, обладая всем необходимым, при разумном государственном руководстве и стимуляции предпринимательской инициативы граждан мы сможем забыть о необходимости прогнозировать, насколько России хватит финансовых запасов», — пояснил эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Олег Комолов заявил, что будущее антироссийских санкций, а также их сила напрямую зависит от того, как будет восстанавливаться мировая экономика.

Читайте ранее в этом сюжете: Западный капитал хочет подчинить себе нефтегазовый сектор РФ – экономист