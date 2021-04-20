Киев, , 16:19 — REGNUM Украинские СМИ сегодня, 20 апреля, обсуждают инцидент с депутатом Верховной рады Алексеем Гончаренко, которого за хамское поведение лишили слова в Ассамблее и удалили из зала заседаний.

Государственное информационное агентство «Укринформ» сообщает, что якобы на самом деле это народный депутат по собственной инициативе временно покинул зал заседаний. А флаг, которым он размахивал, был не простой, а «флаг из зоны боевых действий российско-украинской войны».

«Президент ПАСЕ Дамс остановил мое выступление и пригрозил дисциплинарными санкциями за то, что я показал простреленный флаг Украины с фронта на Донбассе», — пояснил ситуацию парламентарий.

ИА REGNUM напоминает, что после наказания украинского депутата председатель ПАСЕ подчеркнул, что Гончаренко и ранее злоупотреблял своим правом выступать. Дамс также заявил под аплодисменты других участников мероприятия, что более не позволит представителю Украины вести себя подобным образом.