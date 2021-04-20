Москва, , 16:18 — REGNUM Аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов Москвы переведены на круглосуточное дежурство из-за ухудшения погоды, сообщает 20 апреля официальный сайт мэра и правительства столицы.

«Электросетевым организациям дано указание привести в готовность все возможные источники аварийного питания», — говорится в сообщении мэрии.

Под контролем находятся объекты жизнеобеспечения и топливно-энергетического хозяйства.

Напомним, в Москве ожидает сильный ветер до 15 м/с, а также дождь, во время которого может выпасть до половины месячной нормы осадков.

Как сообщало ИА REGNUM, московским водителям рекомендовали быть внимательными и не парковать транспортные средства возле шатких конструкций.