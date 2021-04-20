Томск, , 16:17 — REGNUM На градостроительном комитете думы Томска 20 апреля обсудили острый вопрос границ исторического поселения города.

«Сегодня на градостроительном комитете городской думы Томска было жарко. Иногда казалось, мужчины могут перестать за себя отвечать», — комментирует депутат гордумы, заместитель председателя «Партии Роста» Елена Ульянова.

По её словам, так бурно обсуждались «многострадальные границы исторического поселения города Томска». Минкультуры вновь вернуло проект границ на доработку.

«Одни депутаты предлагают их сузить, чтобы дать бизнесу развернуться в центре, другие говорят, что границы надо расширять и сохранять уникальную деревянную архитектуру. Но все должны понимать, что денег на это нет ни у министерства, ни у региона, ни у муниципалитета, ни у депутатов», — подчеркнула Ульянова.

По её подсчётам «навскидку», чтобы восстановить облик деревянного Томска, необходимо как минимум 50 млрд. Такие деньги реально могут быть только у бизнеса, однако «вкладывать деньги он должен на понятных и долгосрочных условиях»:

»Та же успешная муниципальная программа аренды ветшающих деревянных домов «Дом за рубль» могла бы быть намного шире, если бы объекты давали не в аренду на 49 лет, а сразу в собственность с обязательствами сохранить исторический облик зданий».

Что касается границ, по словам депутата, необходимо экспертное обсуждение. При этом она привела в пример историю с Калининградом, где после войны оставались целые кварталы исторической застройки, которые изначально «за памятники архитектуры никто считать не хотел». А в конце прошлого века «состоятельные калининградцы и не только» скупили все эти дома, «восстановили, пристроили, расширили». В результате «упадочный район» стал туристической достопримечательностью и престижным местом жительства:

«Потому что, повторюсь, никто не пытался сохранить, провести границы, утвердить их в Минкульте. Да, что-то привели в негодность, но ансамбль сохранился. А мы в Томске можем скоро получить красочный ансамбль развалин».

В целом же отказаться от статуса исторического поселения невозможно, поэтому «придётся искать его границы», резюмировала Ульянова.

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