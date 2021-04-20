Грозный, , 16:13 — REGNUM В Чечне за прошедшие сутки была зафиксирована смерть еще одного жителя региона, не сумевшего перенести COVID-19. Общее число случаев летального исхода увеличилось до 185, сообщили 20 апреля в федеральном оперативном штабе.

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По данным штаба, в Чечне в настоящее время насчитывается 181 «активный» пациент. А всего с начала пандемии число носителей коронавируса составило 11 887 человек. По этому показателю республика занимает последнее место в Северо-Кавказском федеральном округе и пятое в России. Сумели побороть болезнь за все время 11 587 пациентов.

За прошедшие сутки показатель новых случаев заражения коронавирусом и показатель выписанных за этот же день в Чечне сравнялись — по 12 человек.