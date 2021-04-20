Минск, , 16:12 — REGNUM Решение официального Вашингтона возобновить действие санкций в отношении девяти белорусских госпредприятий направлено против интересов бизнеса, а также граждан двух стран. Об этом говорится в опубликованном 20 апреля заявлении МИД Белоруссии.

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«Сожалеем о решении американской стороны возобновить действие санкций в отношении концерна «Белнефтехим» и входящих в его состав предприятий. Данный шаг, какой-бы риторикой он ни вуалировался, фактически направлен на ухудшение материального благополучия белорусских граждан и снижение экономического потенциала нашей страны — одного из столпов белорусской независимости. Такие действия недвусмысленно демонстрируют, за какую на самом деле «свободную и независимую Беларусь» так ратует американская администрация», — сказано в заявлении белорусского министерства.

В заявлении «в связи с решением США о возобновлении антибелорусских санкций» сказано, что «на фоне серьезнейших внутренних проблем, которые сегодня у всех на слуху, новая администрация США ведёт себя «безответственно» и «из кожи вон лезет», чтобы на ком-нибудь продемонстрировать свою жесткость и псевдо-принципиальность».

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«Суверенитет и независимость — непреложные для белорусского народа ценности. Американской стороне давно пора понять, что в этих вопросах не будет компромисса. Республика Беларусь — страна, которая в состоянии постоять за себя, не приемлет понукания, не управляется извне и не поддается воздействию санкций и ограничений. Принятие этих простых истин поможет решению взаимных проблем», — подчеркнули в МИД Белоруссии.

Официальный Минск пообещал приложить все усилия для «в том числе на международном уровне, чтобы защитить от данных деструктивных мер США благосостояние тысяч работников предприятий и наших граждан». При этом белорусские дипломаты отметили: «Резервируем ассиметричный ответ и для американской стороны».

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