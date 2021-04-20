Тверь, , 16:11 — REGNUM В Тверской области 62 807 семей улучшили условия проживания в рамках федерального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда». Данные были приведены 20 апреля на заседании правительства Тверской области, которое провёл губернатор Игорь Руденя, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя Пресс-служба правительства Тверской области

«Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал обеспечение жильём одним из фундаментальных условий достойной жизни для российских семей. Жилищное строительство — это не просто увеличение квадратных метров, но и комплексная застройка территорий, при которой важно сохранить исторический облик, тенденции развития муниципалитетов», — сказал Игорь Руденя.

Глава региона поручил создать рабочую группу по вопросами комплексного строительства с учетом перспектив развития площадок и территорий в муниципалитетах. В состав войдут, в том числе представители строительного сектора.

В Тверской области темпы строительства стабильно растут: если в 2018 году было введено 424 тыс. кв. метром жилья, то в 2019-м — 640 тыс. кв. метров, в 2020-м — 660 тыс. кв. метров. В 2020 году Тверская область заняла второе место по росту темпов ввода жилья в Центральном федеральном округе. За первый квартал 2021 года показатели жилищного строительства в Верхневолжье составили 181,2 тыс. кв. метров. Лидером в жилищном строительстве является областной центр, где заявлены крупные проекты. В числе социально значимых проектов — строительство жилого комплекса по улице Фрунзе для переселения жителей из исторического квартала «Морозовский городок», запланированного к реновации. В регионе также продолжается программа переселения из аварийного фонда. Всего до 2025 года будет введено почти 2000 новых квартир и улучшены условия проживания для более 5000 граждан Тверской области.

На заседании также рассмотрено участие региона в федеральной программе стимулирования жилищного строительства. В том числе это возможности для строительства социальных учреждений, предоставления льготной (под 6,5%) и сельской (под 2,7% или 3%) ипотеки. Также обсуждался актуальный для строителей вопрос привлечения молодых кадров, развития социальной инфраструктуры при вводе жилья — с участием застройщиков и при поддержке области.